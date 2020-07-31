Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Губернатор Ямала подхватил коронавирус
Израильские учёные назвали продукты, повышающие риск развития рака
Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма "Лука"
При увольнении россияне смогут получить до трёх зарплат
Украина планирует провести Олимпиаду в 2028 или 2030 году
Астрономы: до рождения нашей Вселенной существовало что-то ещё
Водитель BlaBlaCar высадил пассажирку с детьми по дороге в Сочи
Голубого тунца весом 184 кг выловили на Южных Курилах
Палеонтологи доказали, что у всех динозавров был один общий предок

Первый коронавирусный больной скончался во Вьетнаме

Мир » Азия » Южная Азия

Первая жертва коронавируса зарегистрирована во Вьетнаме. В стране идет вторая волна эпидемии.

Как пишет издание Vietnam News, информацию подтвердил комитет по профилактике и контролю за распространением COVID-19. Погибшему было 70 лет, он жил в Дананге. Мужчина попал в больницу с заболеванием, не связанным с коронавирусом. Инфекцию он подхватил уже в медучреждении.

Напомним, что именно в этом приморском городе началась вторая волна коронавируса. Вспышка случилась в конце июля. С 25 июля в стране зарегистрировали 93 случая заражения.

Первая волна коронавируса пришлась на Вьетнам весной. Тогда COVID переболели 416 человек, обошлось без жертв. После этого в течение трех месяцев не было выявлено ни одного нового случая.

Сейчас из Дананга эвакуировали всех туристов, а тем, кто планировал приехать в город в ближайшее время, предложили поменять направление отдыха. На карантин отправлены свыше 53 тысяч человек. Как передает вьетнамское государственное новостное агентство VNA, новые случаи заболевания вызваны типом вируса, который ранее не был зарегистрирован в стране.

Последние материалы
Палеонтологи доказали, что у всех динозавров был один общий предок
Трамп передумал переносить ноябрьские выборы
По игре "Splinter Cell" снимут полноценный сериал в стиле аниме
В морях Арктики обнаружили "вечные" химикаты
Конституцию будут вручать вместе с первым паспортом
Зоологи открыли на Мадагаскаре новый вид мышиных лемуров
Больше 179 тысяч москвичей победили COVID
Менеджер Ласицкене отреагировала на слухи о переезде в Белоруссию
В России PayPal прекратил внутренние переводы
Курс евро впервые с 1 апреля превысил 87 рублей
Популярное
Новости Белоруссии
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян

"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".

Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Три депутата Госдумы сдали грин-карты США
Общество
Три депутата Госдумы сдали грин-карты США
Экономика и бизнес
Россиян, которые держат сбережения в рублях, назвали "идиотами"
Общество
Из посёлка под Омском массово сбегают дачники
Василий Амирджанов Фальсификацию истории перепутали с ее оценками Василий Амирджанов Руслан Веснянко Украинская власть превращается в Иванов, не помнящих своего родства Руслан Веснянко Игорь Буккер Тайны морских пиратов Игорь Буккер
Комментарии
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон, свободных от ЛГБТ"
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон, свободных от ЛГБТ"
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Космонавтам на МКС провели российский интернет
Космонавтам на МКС провели российский интернет
Росстат признал: многие россияне недоедают
Космонавтам на МКС провели российский интернет
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон, свободных от ЛГБТ"
Евгений Фёдоров: "Жители Хабаровского края - дураки"
Евгений Фёдоров: "Жители Хабаровского края - дураки"
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Украинская власть превращается в Иванов, не помнящих своего родства
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ