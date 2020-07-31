Первый коронавирусный больной скончался во Вьетнаме

Первая жертва коронавируса зарегистрирована во Вьетнаме. В стране идет вторая волна эпидемии.

Как пишет издание Vietnam News, информацию подтвердил комитет по профилактике и контролю за распространением COVID-19. Погибшему было 70 лет, он жил в Дананге. Мужчина попал в больницу с заболеванием, не связанным с коронавирусом. Инфекцию он подхватил уже в медучреждении.

Напомним, что именно в этом приморском городе началась вторая волна коронавируса. Вспышка случилась в конце июля. С 25 июля в стране зарегистрировали 93 случая заражения.

Первая волна коронавируса пришлась на Вьетнам весной. Тогда COVID переболели 416 человек, обошлось без жертв. После этого в течение трех месяцев не было выявлено ни одного нового случая.

Сейчас из Дананга эвакуировали всех туристов, а тем, кто планировал приехать в город в ближайшее время, предложили поменять направление отдыха. На карантин отправлены свыше 53 тысяч человек. Как передает вьетнамское государственное новостное агентство VNA, новые случаи заболевания вызваны типом вируса, который ранее не был зарегистрирован в стране.