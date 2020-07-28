Больше 15 тысяч вьетнамцев отправлены в карантин из-за COVID

Свыше 15 тысяч жителей Вьетнама отправлены на карантин. В стране выявлено 15 новых случаев заболевания.

Вспышка произошла, спустя несколько месяцев после последнего случая. Инфицированные отправлены в больницу, а все контактировавшие с ними — на карантин. Большинство из них — 12 458 человек — помещены в государственные карантинные центры, 322 человека находятся под наблюдением врачей в больницах, а 2 253 человека соблюдают строгую самоизоляцию дома. Всего на карантин отправлены 15 033 местных жителя.

Как передает вьетнамское государственное новостное агентство VNA, новые случаи заболевания вызваны типом вируса, который ранее не был зарегистрирован в стране. Туристов, которые планировали отдых в приморском Дананге, перенаправляют на другие курорты. А тех туристов, которые уже приехали на курорт, эвакуируют. Несколько районов заблокировали, запрещены собрания более 30 человек, массовые мероприятия, торжества, возвращен масочный режим и социальная дистанция.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Вьетнам может оказаться одной и стран, успешно выстоявших в эпидемию.