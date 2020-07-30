Как известно, на месте происшествия работают сотрудники полиции и спасательных служб.
По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа в одном из ресторанов.
Агентство NHK News сообщает о том, что после произошедшего здание общепита полностью разрушено. Находящиеся вблизи строения тоже пострадали.
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