При взрыве в Фукусиме пострадали минимум одиннадцать человек

Как известно, на месте происшествия работают сотрудники полиции и спасательных служб.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа в одном из ресторанов.

Агентство NHK News сообщает о том, что после произошедшего здание общепита полностью разрушено. Находящиеся вблизи строения тоже пострадали.