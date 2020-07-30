Сотрудниками белорусской милиции задержан политтехнолог Виталий Шкляров, который, как сообщил ТК ОНТ, "консультировал белорусских оппозиционных активистов".
По данным канала, Шкляров — человек, очень опытный в политических делах". У него в послужном списке
Последнее место, где "засветился" Шкляров — предвыборная компания нынешнего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской "Страна для жизни".
К слову, напомним, что супруг Тихановской, видеоблогер Сергей Тихановский, сейчас находится в СИЗО. А до своего ареста он вел программу "Страна для жизни" на YouTube-канале.
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