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Политтехнолог, работавший с Обамой и Собчак, задержан в Минске

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Сотрудниками белорусской милиции задержан политтехнолог Виталий Шкляров, который, как сообщил ТК ОНТ, "консультировал белорусских оппозиционных активистов".

По данным канала, Шкляров — человек, очень опытный в политических делах". У него в послужном списке

  • участие в предвыборной кампании экс-президента США Барака Обамы,
  • работа в штабе Ксении Собчак, в бытность ее кандидатом в президенты России.

Последнее место, где "засветился" Шкляров — предвыборная компания нынешнего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской "Страна для жизни".

К слову, напомним, что супруг Тихановской, видеоблогер Сергей Тихановский, сейчас находится в СИЗО. А до своего ареста он вел программу "Страна для жизни" на YouTube-канале.

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