Политтехнолог, работавший с Обамой и Собчак, задержан в Минске

Сотрудниками белорусской милиции задержан политтехнолог Виталий Шкляров, который, как сообщил ТК ОНТ, "консультировал белорусских оппозиционных активистов".

По данным канала, Шкляров — человек, очень опытный в политических делах". У него в послужном списке

участие в предвыборной кампании экс-президента США Барака Обамы,

работа в штабе Ксении Собчак, в бытность ее кандидатом в президенты России.

Последнее место, где "засветился" Шкляров — предвыборная компания нынешнего кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской "Страна для жизни".

К слову, напомним, что супруг Тихановской, видеоблогер Сергей Тихановский, сейчас находится в СИЗО. А до своего ареста он вел программу "Страна для жизни" на YouTube-канале.

Читайте также:

Тихановская: я не снимусь с выборов в обмен на освобождение мужа

Цепкало сбежал в Москву, чтобы не оказаться за решеткой