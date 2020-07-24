Цепкало сбежал в Москву, чтобы не оказаться за решеткой

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало спешно покинул родину. По его мнению, его там ждут гонения и тюрьма.

Спасаться политик решил в России и приехал в Москву. Он заявил, что его планируют арестовать, а его детям начали поступать угрозы.

"Я не знаю, что они в итоге нарисуют, мне никто конкретно не говорил, какой именно будет причина ареста. Мне просто сказали, что команда такая уже дана", — рассказал Цепкало.

Что касается детей, то, по словам бывшего кандидата в президенты, в школу пришли сотрудники прокуратуры и начали собирать информацию о детях политика. Россия оказалась ближайшей страной, куда Валерий Цепкало с семьей смог уехать, свободно пройдя границу.

Напомним, что политик планировал участвовать в президентских выборах. Но ЦИК Белоруссии не зарегистрировал его в качестве кандидата, так как не насчитал достаточного количества достоверных подписей в поддержку кандидата.

Позднее стало известно, что предвыборные штабы трех кандидатов в президенты объединились. Вместе работать решили штабы Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Причем только Тихановская оказалась официально зарегистрирована в качестве кандидата в президенты.