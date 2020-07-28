Тихановская: я не снимусь с выборов в обмен на освобождение мужа

Светлана Тихановская, зарегистрированный претендент на пост президента Белоруссии, заявила, что не снимет свою кандидатуру ради освобождения из СИЗО своего мужа.

Супруг кандидата в президенты, видеоблогер Сергей Тихановский, с мая находится в следственном изоляторе Гродно. Его обвиняют в "организации действий, грубо нарушающих общественный порядок". А если точнее, то задержали Тихановского во время акции в поддержку выдвижения жены кандидатом в президенты.

"Вопрос не только в Сергее сейчас. Тем, что он выйдет из тюрьмы, я осчастливлю двоих - себя и его. А как же миллионы людей, которые нам с ним поверили? Я не имею права их предать, тех, кто в нас с Сергеем поверил. Поэтому пойду до победного конца. я не обменяю мужа на 7 миллионов белорусов", - заявила Тихановская в эфире "Еврорадио".

Кстати, правозащитники объявили Тихановского и его - тоже арестованных - соратников политическими заключенными.

Важный момент: Тихановский сам планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, но не смог - в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Так, вместо мужа, его жена Светлана стала кандидатом в президенты.

Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года.