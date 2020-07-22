Приехавшие в Индию иностранцы должны будут заплатить за свой карантин

Иностранцы — неважно, туристы или "по делам" прилетевшие люди в Дели, должны будут оплатить свой семидневный карантин, за которым последует неделя "домашнего карантина".

Об этом предупредило сегодня правительство Индии.

"Пассажиры авиарейсов также должны будут пройти два раунда обязательного досмотра, прежде чем они смогут попасть в аэропорт", — отмечается в распространенном сообщении.

Индия сильно пострадала от вируса: с более чем миллионом случаев заболевания эта страна занимает третье место в мире по количеству заболевших.

Его национальная столица Дели доминировала в заголовках газет в июне, когда случаи заболевания росли быстрыми темпами, но, похоже, в последние недели произошло снижение числа инфекций.

По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в столице зарегистрировано более 120 тысяч заражений и 3663 случая смерти.