В Афганистане погибли пять силовиков

По информации телеканала Tolo News, в Афганистане от взрыва бомб четыре человека получили тяжелые ранения, пятеро погибли.

Один инцидент произошел в округе Суроби. От взрыва скончался глава местной полиции и трое его сослуживцев.

Другая бомба взорвалась в провинции Забуль на юге страны. От взрыва подорвалась полицейская машина, в которой погиб глава полиции. Четверо его коллег с ранениями доставлены в больницу.