По информации телеканала Tolo News, в Афганистане от взрыва бомб четыре человека получили тяжелые ранения, пятеро погибли.
Один инцидент произошел в округе Суроби. От взрыва скончался глава местной полиции и трое его сослуживцев.
Другая бомба взорвалась в провинции Забуль на юге страны. От взрыва подорвалась полицейская машина, в которой погиб глава полиции. Четверо его коллег с ранениями доставлены в больницу.
В одном из московских отелей в центре столицы была обнаружена мертвой известная психотерапевт и сексолог Анна Амбарцумян.