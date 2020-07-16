Волна в соцсетях заставила правительство Ирана остановить казни

Иранские власти прекратили подготовку к казни трех участников антиправительственных демонстраций после кампании, развернувшейся в социальных сетях.
Амирхоссейн Моради, Мохаммад Раджаби и Саид Тамджиди были арестованы во время ноябрьских беспорядков, вызванных решением правительства повысить цены на бензин, ходе которых были убиты сотни демонстрантов.
После оглашения приговора - смертная казнь - в соцсетях началась акция в их защиту. Ее поддержали многие знаменитости,как внутри Ирана, так и за его пределами.
Футболист Масуд Шоджаи написал на своей странице в Instagram:
"Я прошу Верховного лидера Али Хаменеи, президента Хасана Роухани и главу судебной системы Эбрахима Раиси: пожалуйста, будьте милосердны к этим трем иранским молодым людям. Пожалуйста, остановите их казнь ради их семей и просьбы людей."
Актер Шахаб Хоссейни писал:
"клянусь пророком доброты и сострадания, пожалуйста, остановите казни этих трех молодых людей."
Персидский хэштег #do_not_execute был использован 7,5 млн раз после того, как во вторник было объявлено, что Верховный суд оставил в силе их смертные приговоры.
Правозащитники заявили, что "трое мужчин, приговоренных к смертной казни в связи с протестами, подверглись крайне несправедливому судебному разбирательству":
"Их заявления о пытках и других видах жестокого обращения были проигнорированы, и" признания", полученные от Амирхоссейна Моради без присутствия адвоката, как сообщается, путем избиения, электрошока и подвешивания вверх ногами, были использованы для того, чтобы обвинить их в "вражде против Бога" посредством поджогов и вандализма".
Как сообщают местные СМИ, по делу назначено повторное разбирательство. Адвокатам этих троих мужчин также сообщили, что они могут впервые ознакомиться с судебными документами и доказательствами против своих клиентов.
Рано утром во вторник, 14 июля, в тюрьме Урумье в провинции Западный Азербайджан были казнены двое курдов.
Диаку Расулзаде и Сабер Шейх Абдолла находились в камере смертников с 2015 года. Они были осуждены за подрыв бомбы на военном параде в Махабаде в 2010 году.
Их адвокат сказал Би-би-си, что они невиновны и что на суде не было представлено никаких доказательств, кроме признаний, полученных под жестокими пытками.
Amnesty International заявила, что эти двое мужчин были
"последними жертвами глубоко ущербной системы уголовного правосудия Ирана, которая систематически опирается на сфабрикованные доказательства".
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