Волна в соцсетях заставила правительство Ирана остановить казни

Иранские власти прекратили подготовку к казни трех участников антиправительственных демонстраций после кампании, развернувшейся в социальных сетях.

Из-за кого разгорелись страсти

Амирхоссейн Моради, Мохаммад Раджаби и Саид Тамджиди были арестованы во время ноябрьских беспорядков, вызванных решением правительства повысить цены на бензин, ходе которых были убиты сотни демонстрантов.

На защиту встал весь мир

После оглашения приговора - смертная казнь - в соцсетях началась акция в их защиту. Ее поддержали многие знаменитости,как внутри Ирана, так и за его пределами.

Футболист Масуд Шоджаи написал на своей странице в Instagram:

"Я прошу Верховного лидера Али Хаменеи, президента Хасана Роухани и главу судебной системы Эбрахима Раиси: пожалуйста, будьте милосердны к этим трем иранским молодым людям. Пожалуйста, остановите их казнь ради их семей и просьбы людей."

Актер Шахаб Хоссейни писал:

"клянусь пророком доброты и сострадания, пожалуйста, остановите казни этих трех молодых людей."

Персидский хэштег #do_not_execute был использован 7,5 млн раз после того, как во вторник было объявлено, что Верховный суд оставил в силе их смертные приговоры.

"Признания получены под пытками"

Правозащитники заявили, что "трое мужчин, приговоренных к смертной казни в связи с протестами, подверглись крайне несправедливому судебному разбирательству":

"Их заявления о пытках и других видах жестокого обращения были проигнорированы, и" признания", полученные от Амирхоссейна Моради без присутствия адвоката, как сообщается, путем избиения, электрошока и подвешивания вверх ногами, были использованы для того, чтобы обвинить их в "вражде против Бога" посредством поджогов и вандализма".

Как сообщают местные СМИ, по делу назначено повторное разбирательство. Адвокатам этих троих мужчин также сообщили, что они могут впервые ознакомиться с судебными документами и доказательствами против своих клиентов.

Иран - "второй по плодовитости государственный палач в мире после Китая" (ВВС). Несмотря на то, что иранские власти столкнулись с крупнейшей на Ближнем Востоке вспышкой заболевания Covid-19, в результате которой погибло более 13 тысяч человек и углубился экономический кризис, они не прекращают рассматривать дела о смертной казни и приводить в исполнение смертные приговоры.

Последние казни по "политическому делу"

Рано утром во вторник, 14 июля, в тюрьме Урумье в провинции Западный Азербайджан были казнены двое курдов.

Диаку Расулзаде и Сабер Шейх Абдолла находились в камере смертников с 2015 года. Они были осуждены за подрыв бомбы на военном параде в Махабаде в 2010 году.

Их адвокат сказал Би-би-си, что они невиновны и что на суде не было представлено никаких доказательств, кроме признаний, полученных под жестокими пытками.

Amnesty International заявила, что эти двое мужчин были