Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В России завершен весенний призыв
Четверо московских врачей арестованы за торговлю детьми
В белорусском банке арестован валютный счет жены замглавы Минфина РФ
Маски предложено сделать постоянным элементом одежды россиян
Twitter Маска, Гейтса, Безоса и Обамы не устояли перед хакерами
Дождь наделал дел: в Иркутске подтопило дома и смыло асфальт
132 человека задержаны в Москве во время протестной акции
В селе под Вологдой из-за удара молнии сгорело здание школы
Россиянам полагаются выплаты за продолжительный брак

Волна в соцсетях заставила правительство Ирана остановить казни

Мир

Иранские власти прекратили подготовку к казни трех участников  антиправительственных демонстраций после кампании, развернувшейся в социальных сетях.

Из-за кого разгорелись страсти

Амирхоссейн Моради, Мохаммад Раджаби и Саид Тамджиди были арестованы во время ноябрьских беспорядков, вызванных решением правительства повысить цены на бензин, ходе которых были убиты сотни демонстрантов.

На защиту встал весь мир

После оглашения приговора - смертная казнь - в соцсетях началась акция в их защиту. Ее поддержали многие знаменитости,как внутри Ирана, так и за его пределами.

Футболист Масуд Шоджаи написал на своей странице в Instagram:

"Я прошу Верховного лидера Али Хаменеи, президента Хасана Роухани и главу судебной системы Эбрахима Раиси: пожалуйста, будьте милосердны к этим трем иранским молодым людям. Пожалуйста, остановите их казнь ради их семей и просьбы людей."

Актер Шахаб Хоссейни писал:

"клянусь пророком доброты и сострадания, пожалуйста, остановите казни этих трех молодых людей."

 Персидский хэштег #do_not_execute был использован 7,5 млн раз после того, как во вторник было объявлено, что Верховный суд оставил в силе их смертные приговоры.

"Признания получены под пытками"

Правозащитники заявили, что "трое мужчин, приговоренных к смертной казни в связи с протестами, подверглись крайне несправедливому судебному разбирательству":

"Их заявления о пытках и других видах жестокого обращения были проигнорированы, и" признания", полученные от Амирхоссейна Моради без присутствия адвоката, как сообщается, путем избиения, электрошока и подвешивания вверх ногами, были использованы для того, чтобы обвинить их в "вражде против Бога" посредством поджогов и вандализма".

Как сообщают местные СМИ, по делу назначено повторное разбирательство. Адвокатам этих троих мужчин также сообщили, что они могут впервые ознакомиться с судебными документами и доказательствами против своих клиентов. 

  • Иран - "второй по плодовитости государственный палач в мире после Китая" (ВВС). Несмотря на то, что иранские власти столкнулись с крупнейшей на Ближнем Востоке вспышкой заболевания Covid-19, в результате которой погибло более 13 тысяч человек и углубился экономический кризис, они не прекращают рассматривать дела о смертной казни и приводить в исполнение смертные приговоры.

Последние казни по "политическому делу"

Рано утром во вторник, 14 июля, в тюрьме Урумье в провинции Западный Азербайджан были казнены двое курдов.

Диаку Расулзаде и Сабер Шейх Абдолла находились в камере смертников с 2015 года. Они были осуждены за подрыв бомбы на военном параде в Махабаде в 2010 году.

Их адвокат сказал Би-би-си, что они невиновны и что на суде не было представлено никаких доказательств, кроме признаний, полученных под жестокими пытками.

Amnesty International заявила, что эти двое мужчин были

"последними жертвами глубоко ущербной системы уголовного правосудия Ирана, которая систематически опирается на сфабрикованные доказательства".

Последние материалы
Министр обороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от РФ
Подросток съел мясо сурка и умер от бубонной чумы
Канада приближается к нулю ежедневных смертей от COVID
Более 1,5 млн новых заражений за неделю: мировая статистика COVID
В России завершен весенний призыв
Четверо московских врачей арестованы за торговлю детьми
Ливийский исход: нефть и выборы в Соединенных Штатах
В белорусском банке арестован валютный счет жены замглавы Минфина РФ
Маски предложено сделать постоянным элементом одежды россиян
Twitter Маска, Гейтса, Безоса и Обамы не устояли перед хакерами
Популярное
Новости Белоруссии
Дмитрий Болкунец: Тихановская поможет решить Лукашенко две задачи

Белорусский народ стерпит любое унижение, по мнению Александра Лукашенко. Президент перед выборами ведет себя крайне вызывающе, что радикализирует общество.

Дмитрий Болкунец: Тихановская поможет решить Лукашенко две задачи
В Белоруссии обнародовали доходы Лукашенко
Новости Европы
В Белоруссии обнародовали доходы Лукашенко
Россия
Вильфанд: погода готовит нам очередные сюрпризы
Новости Украины
Евросоюз собирается уничтожить украинское машиностроение
Игорь Буккер Забытый первооткрыватель русской Америки Игорь Буккер Руслан Веснянко Евросоюз собирается уничтожить украинское машиностроение Руслан Веснянко Любовь Степушова Болгария восстала против олигархической власти Любовь Степушова
Комментарии
Татьяна Монтян: о партии Шария и отставке Зеленского
Экономист Делягин оценил результаты референдума по поправкам
Евгений Федоров: референдум "за СССР" – это референдум о ликвидации
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Крупному бизнесу показали "ошеломляющую" перспективу
Шкуматов: "Незаметный триумф референдума, которого не было"
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
Путина "коробит" от высказываний Зеленского про ВОВ
В "Ленфильме" планируют избавиться от больших долгов
Здоровье и питание в холодные месяцы: четыре главных секрета
Что дал и чем закончился для Ливии Каддафи?
Африка и арабский мир будут определять наше будущее
Дарья Митина: "Большая часть поправок к Конституции декларативны"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ