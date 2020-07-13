В Китае опасаются вспышки африканской чумы свиней

Ветеринарные врачи в Южном Китае предупредили о возможных инфекциях африканской чумы свиней (АЧС), поскольку непрекращающиеся ливни спровоцировали сильные наводнения, которые могут способствовать распространению любых инфекций.
Поскольку наводнения практически полностью поглотили некоторые свинофермы в Южном Китае - Гуанси-Чжуанском автономном районе и провинции Гуандун, а также провинции Цзянси Восточного Китая, - эксперты всерьез опасаются, что существует вероятность региональных инфекций АЧС среди свиней.
Согласно видеокадрам, распространенным в интернете, загоны для свиней в сельской деревне Цзянси были затоплены.
"Теперь границы между яслями и загонами для свиней будут нарушены из-за наводнений, вызванных сильными осадками, - сказал Чжу Лян, аналитик по сельскохозяйственным продуктам в шанхайской компании Chaos Ternary Futures. - Свиньи заражаются в основном через контакт с больными свиньями или загрязненными кормами, питьевой водой и остатками пищи. Сейчас из-за наводнения крайне сложно контролировать соблюдение мер безопасности".
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