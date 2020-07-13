В Китае опасаются вспышки африканской чумы свиней

Ветеринарные врачи в Южном Китае предупредили о возможных инфекциях африканской чумы свиней (АЧС), поскольку непрекращающиеся ливни спровоцировали сильные наводнения, которые могут способствовать распространению любых инфекций.

Поскольку наводнения практически полностью поглотили некоторые свинофермы в Южном Китае - Гуанси-Чжуанском автономном районе и провинции Гуандун, а также провинции Цзянси Восточного Китая, - эксперты всерьез опасаются, что существует вероятность региональных инфекций АЧС среди свиней.

Согласно видеокадрам, распространенным в интернете, загоны для свиней в сельской деревне Цзянси были затоплены.