В США впервые за 15 лет возобновят смертную казнь

Со следующей недели власти США планируют возобновить в стране исполнение смертных приговоров на федеральном уровне. Об этом говорится в распространенном 10 июля заявлении представителя внешнеполитической службы Соединенных Штатов.

Администрация США дала разрешение на исполнение смертных приговоров.

Уже на следующей неделе в стране будут казнены трое заключенных. Они находятся в тюрьме в штате Индиана. При процессе имеют право присутствовать родственники преступников и их жертв.

В Евросоюзе уже выразили протест против такого решения США. ЕС призывает администрацию США пересмотреть свою позицию и отказаться от возобновления смертной казни на федеральном уровне.

Ранее "Правда.Ру" писала о различных суждениях по поводу смертной казни.