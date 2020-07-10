Со следующей недели власти США планируют возобновить в стране исполнение смертных приговоров на федеральном уровне. Об этом говорится в распространенном 10 июля заявлении представителя внешнеполитической службы Соединенных Штатов.
Администрация США дала разрешение на исполнение смертных приговоров.
Уже на следующей неделе в стране будут казнены трое заключенных. Они находятся в тюрьме в штате Индиана. При процессе имеют право присутствовать родственники преступников и их жертв.
В Евросоюзе уже выразили протест против такого решения США. ЕС призывает администрацию США пересмотреть свою позицию и отказаться от возобновления смертной казни на федеральном уровне.
Ранее "Правда.Ру" писала о различных суждениях по поводу смертной казни.
Анализ ДНК показал, что примерно в 1200 году н.э. произошло смешение между коренными жителями Америки и полинезийцами.