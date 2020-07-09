Мэр Сеула Пак Вон Сун вышел из дома и бесследно исчез. Спустя несколько часов поисков удалось найти его тело.
Ранее сообщалось о том, что его дочь обратилась в полицию после того, как он пропал и перестал отвечать на мобильный.
Агентство Ренхап сообщило о том, что полиция передала информацию о смерти Пак Вон Сун.
По информации СМИ, его тело нашли в районе гор Пугаксан, которые находятся на севере столицы Южной Кореи.
На Украине разгорается очередной скандал, связанный с внешним управлением страной со стороны США.