Полиция подтвердила информацию о смерти мэра Сеула

Мэр Сеула Пак Вон Сун вышел из дома и бесследно исчез. Спустя несколько часов поисков удалось найти его тело.

Ранее сообщалось о том, что его дочь обратилась в полицию после того, как он пропал и перестал отвечать на мобильный.

Агентство Ренхап сообщило о том, что полиция передала информацию о смерти Пак Вон Сун.

По информации СМИ, его тело нашли в районе гор Пугаксан, которые находятся на севере столицы Южной Кореи.