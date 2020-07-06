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Криминалисты: ряд моделей детских пистолетов можно приравнять к оружию

Мир

Криминалисты Дюссельдорфского университета выступили с сенсационным заявлением:

"детские игрушечные пистолеты могут быть настолько опасны, что должны подпадать под закон "Об оружии".

Особенно это касается популярных марок Nerf, производства США, которые носят устрашающие названия, такие как "N-Strike Elite Firestrike" или "Elite Shellstrike DS-6 Blaster", которые стреляют пенопластовыми шарами и дротиками.

"Казалось бы, безобидная вещь. Впрочем, это далеко не так. Эксперты-криминалисты провели баллистические испытания и пришли к тревожному выводу: такие игрушки потенциально очень опасны", - написано в немецком издании журнала "Судмедэкспертиза".

Как следует из опубликованного отчета, игрушечные снаряды из некоторых детских пистолетов вылетают со скоростью значительно выше 100 км/ч:

"Как кинетические энергии и контактные поверхности снарядов, обнаруженные в ходе испытаний, так и неравномерное распределение давления при ударе позволяют предположить, что травмы глаз при обращении с игрушками-снарядами не исключены.Последняя модель Nerf должна стрелять,по заявлению производителя Soft-Дартс, со скоростью около 132 км/ч, поэтому американская организация защиты прав потребителей W. A. T. C. H. (World Against Toys Causing Harm Inc.) в 2019 году включила модель „Nerf Ultra One" в список „10 худших игрушек".  

Исходя из полученных в ходе экспертизы данных криминалисты настоятельно рекомендуют пересмотреть требования к стандартам безопасности детских "военных" игрушек.

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