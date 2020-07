Криминалисты: ряд моделей детских пистолетов можно приравнять к оружию

Криминалисты Дюссельдорфского университета выступили с сенсационным заявлением:

Особенно это касается популярных марок Nerf, производства США, которые носят устрашающие названия, такие как "N-Strike Elite Firestrike" или "Elite Shellstrike DS-6 Blaster", которые стреляют пенопластовыми шарами и дротиками.

Как следует из опубликованного отчета, игрушечные снаряды из некоторых детских пистолетов вылетают со скоростью значительно выше 100 км/ч:

"Как кинетические энергии и контактные поверхности снарядов, обнаруженные в ходе испытаний, так и неравномерное распределение давления при ударе позволяют предположить, что травмы глаз при обращении с игрушками-снарядами не исключены.Последняя модель Nerf должна стрелять,по заявлению производителя Soft-Дартс, со скоростью около 132 км/ч, поэтому американская организация защиты прав потребителей W. A. T. C. H. (World Against Toys Causing Harm Inc.) в 2019 году включила модель „Nerf Ultra One" в список „10 худших игрушек".