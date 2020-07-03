Жители Сахалина и Курил остались без Интернета

Пользователи интернета от "Ростелекома" на Сахалине и Курилах остались без Сети.

В пресс-службе компании сообщили агентству РИА "Новости" о том, что отключение интернета связано с проведением строительных работ.

"Магистраль повредили сторонние организации при проведении строительных работ в Поронайском районе, лишив в результате связи с материком", — отметила собеседница агентства.

Уточняется, что работа интернета частично восстановлена. Устранить неполадки обещают в течение рабочего дня.