Запрет на вещание семи телеканалов Russia Today в Латвии показывает неосведомленность латвийских властей.

Такое заявление сделал Дмитрий Киселев, которого ранее посчитали владельцем RT.

"Это решение — показатель уровня глупости и неосведомленности латвийских властей, ослепленных русофобией. Мы искренне посмеялись над этим объявлением, латвийские власти элементарно попали впросак. Но если говорить серьезно, то заявленное ими основание для запрета не имеет никакого юридического смысла, поэтому Латвия должна немедленно вернуть вещание RT в эфир и извиниться перед нашими коллегами", — пояснил Киселев.