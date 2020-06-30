МИД Украины требует от Франции официального ответа по поездке депутатов Европарламента в Крым. Запрос уже озвучен послу Этьену де Понсену.
На Украине считают, что поездка недопустима.
"Первый заместитель министра обратила внимание посла на недопустимость контактов граждан Франции с представителями оккупационной администрации РФ на временно оккупированных территориях Украины. В этой связи Эмине Джапарова обратилась с просьбой официально отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым", — сообщает пресс-служба украинского МИД.
Посол обещал передать требование в МИД Франции.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что депутаты Европарламента от Франции намерены посетить Крым. Их визит продлится с 30 июня по 2 июля. Целью поездки станет оценка процедуры голосования по поправкам в Конституцию России. Гости из Франции намерены посетить избирательные участки в Ялте и Симферополе.
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