Украинские полицейские задержали нарушителей радиационной безопасности.
Пятеро молодых людей проникли на территорию Чернобыльской атомной электростанции в развлекательных целях. Нарушителям грозит штраф в размере 31530 гривен.
"Полицейские в зоне ЧАЭС обнаружили пятерых нарушителей радиационной безопасности. Лица незаконно проникли на территорию зоны отчуждения для экстремального туризма… Молодые люди из разных регионов Украины выбрали для "отдыха" зону отчуждения и проникли на территорию ЧАЭС вне контрольно-пропускного пункта", — говорится в сообщении пресс-службы управления Национальной полиции Украины.
Территория зоны отчуждения закрыта для посетителей из-за распространения коронавирусной инфекции.
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