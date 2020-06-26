Украинские полицейские задержали нарушителей радиационной безопасности.

Пятеро молодых людей проникли на территорию Чернобыльской атомной электростанции в развлекательных целях. Нарушителям грозит штраф в размере 31530 гривен.

"Полицейские в зоне ЧАЭС обнаружили пятерых нарушителей радиационной безопасности. Лица незаконно проникли на территорию зоны отчуждения для экстремального туризма… Молодые люди из разных регионов Украины выбрали для "отдыха" зону отчуждения и проникли на территорию ЧАЭС вне контрольно-пропускного пункта", — говорится в сообщении пресс-службы управления Национальной полиции Украины.