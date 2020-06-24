Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков срочно вернется в страну из Москвы, куда он прилетел для участия в параде, посвященном 75-летию Победы.
Его не допустили до участия в мероприятии из-за того, что у одного из членов киргизской делегации был выявлен коронавирус.
"Президент и сопровождающие вернутся в Бишкек, будет соблюден весь алгоритм в отношении тех, у кого анализ показал положительный результат, — 14 дней самоизоляции. Президент и другие лица также уйдут на самоизоляцию до выхода результатов анализа, предположительно, на три дня", — сообщили в пресс-службе Жээнбекова.
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