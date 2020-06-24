В делегации Киргизии выявили вспышку коронавируса

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков срочно вернется в страну из Москвы, куда он прилетел для участия в параде, посвященном 75-летию Победы.

Его не допустили до участия в мероприятии из-за того, что у одного из членов киргизской делегации был выявлен коронавирус.