Представитель Марксистско-ленинской партии в Германии сообщил агентству РИА "Новости" об установке двухметровой статуи революционера Владимира Ленина в немецком городе Гельзенкирхен.

"Статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году, это был первый отдельно стоящий памятник Ленину в Чехословакии. Мы приобрели ее по ebay у продавца из Австрии — после "бархатной революции" она оказалась там. Мы решили приобрести ее и установить, потому что в Западной Германии не было до сих пор ни одного бюста или статуи Ленину", — рассказал Вайспфенинг.