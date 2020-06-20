Армия Донецкой народной республики ответила на огонь со стороны позиций ВСУ и уничтожила огневую точку украинских военнослужащих.
Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.
"В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики ВФУ открывали огонь по району пос. шахты "Трудовская" — из противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия. Ответными адекватными действиями наших защитников вражеская огневая активность была подавлена. По предварительным данным, потери противника составили: один боевик погиб, двое ранены, уничтожены огневые средства", — сказано в сообщении.
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