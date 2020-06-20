В Донбассе уничтожена огневая точка ВСУ

Армия Донецкой народной республики ответила на огонь со стороны позиций ВСУ и уничтожила огневую точку украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.