Участники ассоциации Attac и медицинского объединения Inter-Urgences залили красной краской главный вход в здание минздрава.

Этим поступком активисты показали неодобрение политики здравоохранения страны.

"В субботу 20 июня, в 8.00, 30 активистов из объединений Attac и Inter-Urgences выдали "награду презрения" и запачкали кровью фасад здания министерства здравоохранения в Париже", — говорится в заявлении объединения Attac.