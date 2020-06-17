В Киргизии назначили нового премьер-министра

В парламенте Киргизии два новых сотрудника и новый премьер-министр. Главой кабмина избрали Кубатбека Боронова.

До этого он был первым вице-премьером.

"Парламент абсолютным большинством голосов одобрил кандидатуру Кубатбека Боронова на пост премьер-министра страны", — сообщили в пресс-службе законодательного собрания республики.

Боронов обещал не менять курс, выбранные предшественником. Он намерен победить коронавирус, восстановить экономику и провести честные парламентские выборы, которые намечены на осень этого года.

Место Боронова в кресле первого вице-премьера занял депутат Алмазбек Баатырбеков. Также новые специалисты пришли на должности руководителя аппарата правительства и глава Государственного комитета информационных технологий и связи. Профильные министры сохранили свои места.

Напомним, что предыдущий премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку 15 июня. Вокруг него разгорелся скандал с незаконной продажей радиочастот одному из мобильных операторов, что нанесло стране многомиллионный ущерб. Свою вину политик не признал и ожидает честного расследования.