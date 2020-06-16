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Посол Германии - Трампу: вы не нас защищаете, а силу демонстрируете

Мир

Эмили Хабер, посол Германии в США, резко ответила на упрек американского президента в адрес правительства своей страны.

Днем ранее Дональд Трамп заявил, что

"немцы платят России миллиарды долларов за энергию, а Штаты вынуждены ФРГ от РФ защищать".

По мнению немецкого дипломата,

американские солдаты находятся в стране не для защиты, а для проекции военной мощи США в Азии и Африке. Они присутствуют В Германии, чтобы демонстрировать силу и обеспечивать трансатлантическую безопасность. Защита Германии от России тут совершенно ни при чем.

 

 

 

 

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