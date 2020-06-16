Эмили Хабер, посол Германии в США, резко ответила на упрек американского президента в адрес правительства своей страны.
Днем ранее Дональд Трамп заявил, что
"немцы платят России миллиарды долларов за энергию, а Штаты вынуждены ФРГ от РФ защищать".
По мнению немецкого дипломата,
американские солдаты находятся в стране не для защиты, а для проекции военной мощи США в Азии и Африке. Они присутствуют В Германии, чтобы демонстрировать силу и обеспечивать трансатлантическую безопасность. Защита Германии от России тут совершенно ни при чем.
Обстоятельства смерти Юлии Норкиной до сих пор вызывают ряд вопросов и обсуждений.