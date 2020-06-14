Американец попал в Книгу рекордов Гиннесса с помощью киви

Житель Америки Дэвид Раш выложил на Youtube видеоролик со своими тренировками. Так, на одной из них мужчина, стоя на надутом мяче, длинным мечом разрезал киви, которые ему кидал ассистент. Так, ему удалось разрубить 65 киви за одну минуту, передает телеканал "360".

Старания "фруктового ниндзя" не прошли даром — его занесли в Книгу рекордов Гиннеса.

«Поверьте в себя, и вы сможете многое», — сказал Раш, комментируя это событие.