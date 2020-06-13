Вспышка коронавируса произошла в офисе президента Украины

В офисе президента Украины Владимира Зеленского произошла вспышка коронавируса нового типа. Ранее COVID-19 заразилась супруга украинского лидера Елена.

Сегодня стало известно, что опасным недугом заразились министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, а также советник главы государства Руслан Демченко.

Примечательно, что они оба были 12 июня на переговорах в Париже и встретились там с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.