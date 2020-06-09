"Он был расистом": в Британии осквернили памятник Черчиллю

Ранее в Великобритании начались массовые акции протеста после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США.

В стране уже снесли памятник работорговцу Эдварду Колстону. Теперь протестующие нацелились на памятник Уинстону Черчиллю. На нем уже появилась надпись "Он был расистом", а участники протестов утверждают, что он "сражался только с нацистами, чтобы защитить империю, а не за цветных людей".