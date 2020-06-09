Ранее в Великобритании начались массовые акции протеста после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в США.
В стране уже снесли памятник работорговцу Эдварду Колстону. Теперь протестующие нацелились на памятник Уинстону Черчиллю. На нем уже появилась надпись "Он был расистом", а участники протестов утверждают, что он "сражался только с нацистами, чтобы защитить империю, а не за цветных людей".
"Он делал это ради колониализма. Люди будут злиться, но я злюсь, что на протяжении многих лет нас угнетали, — утверждал белый парень в маске. — Нельзя порабощать людей, иметь самую большую колониальную империю в истории и говорить: "А давайте просто мирно решим этот вопрос", — объяснили протестующие.
Врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке, рассказал о таинственном исчезновении коронавируса из города.