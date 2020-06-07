Около 100 протестующих задержали в Берлине

Полиция Берлина задержала 93 протестующих в ходе акций протеста, которые прошли в немецкой столице 6 июня.

В субботу в Берлине прошла массовая акция протеста против расизма, в которой приняли участие около 15 тысяч человек.

После завершения шествия был организован стихийный митинг, где произошли столкновения с полицией.