Полиция Берлина задержала 93 протестующих в ходе акций протеста, которые прошли в немецкой столице 6 июня.
В субботу в Берлине прошла массовая акция протеста против расизма, в которой приняли участие около 15 тысяч человек.
После завершения шествия был организован стихийный митинг, где произошли столкновения с полицией.
Жители немецкой деревни Лимберг 23 июня 2019 года проснулись не от звонков будильников или крика петухов, а от грохота взрыва. Оказалось, что на одном из сельскохозяйственных полей взорвался снаряд времен Второй мировой.