Пресс-секретарь прокуратуры столицы Украины Надежда Максимец сообщил о том, что мужчине, который угрожал взрывом моста в Киеве изменили меры наказания.
1 июня стало известно, что неизвестный мужчина с муляжом взрывчатки угрожал взорвать киевский мост. Хулигана арестовали.
"Вчера состоялось экстренное судебное заседание по изменению меры пресечения, где было принято решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на помещение в учреждение для оказания психиатрической помощи", — заявила Максимец в комментарии изданию "Украинская правда".
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