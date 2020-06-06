Мужчину, который угрожал взорвать киевский мост положили в больницу

Пресс-секретарь прокуратуры столицы Украины Надежда Максимец сообщил о том, что мужчине, который угрожал взрывом моста в Киеве изменили меры наказания.

1 июня стало известно, что неизвестный мужчина с муляжом взрывчатки угрожал взорвать киевский мост. Хулигана арестовали.