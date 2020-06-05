Хафтар без помощи ЧВК "Вагнер" потерял контроль над Триполи

4 июня нелегитимное Правительство национального согласия Ливии заявило о полном контроле над Триполи, о чем сообщили многие новостные издания. Некоторые из них связывают уход армии Халифы Хафтара из ливийской столицы с окончанием сотрудничества с ЧВК "Вагнер".

До августа прошлого года ЛНА располагалась в 40 километрах от столицы Ливии. Дальше она продвинуться не могла. Однако после предположительного появления бойцов ЧВК "Вагнер" армия Хафтара без особых потерь продвинулась вперед, уже через месяц расположившись в 5 километрах от центра Триполи. Дальнейшее наступление могло закончиться либо полным уничтожением города, либо большими потерями.

Несмотря на отсутствие реальных доказательств, журналисты сделали вывод о присутствии ЧВК "Вагнер" на территории северной Африки на основе динамики боевых действий в Триполи. Так, до появления ЧВК армия Хафтара завязла в городских боях. ЛНА проявляла большую эффективность благодаря хорошей моторизации, однако подвижный конфликт перерос в "окопную войну". Подобный тип боевых действий характеризуется большой усталостью армии и уменьшением ресурсной базы, экономическим истощением воюющих сторон.

Однако к концу августа прошлого года начали поступать сообщения о прибытии в Триполи добровольцев из России. Тогда армия Хафтара начала действовать куда успешнее, избавившись от хаотичных авиационных ударов. Продавливание вражеских войск, грамотные вылазки в серую зону, более точная артиллерия, качественная работа диверсионных групп — все это можно было заметить за ЛНА после предполагаемого прибытия бойцов ЧВК "Вагнер".

Согласно отчету ООН, в Ливию прибыла приблизительно тысяча добровольцев из РФ — по большей части консультантов и военных специалистов. За весь период боев в Триполи не сообщалось о погибших россиянах. Лишь в конце мая 2020 года в прессе появились публикации со ссылкой на ПНС Ливии о погибшем солдате славянской внешности. Но сомнительные доказательства не смогли убедить даже оппозиционные СМИ в причастности убитого к структуре ЧВК.

Если представители ЧВК "Вагнер" действительно были в Триполи, то лишь для консультаций или спецмиссий (разведка, наведение артиллерии, аналитика, прикрытие неба). Подобная практика известна по всему миру и присуща многим "тайным" подразделениям. Они предпочитают не ввязываться в сражение, действуя максимально расчетливо и точечно. Ведь во время штурма города тысяча человек не сыграет большой роли, а вот их умения имеют большую цену.

Благодаря этому ПНС было прижато к морю, и даже Турция с БПЛА и бронетехникой не могла изменить ход событий. Армия Хафтара без проблем простреливала любую позицию противника.

Турция решила ввязаться в ливийскую авантюру из-за газа и нефти, ослабления позиций Греции в Средиземном море. Реджепу Тайипу Эрдогану было важно полностью контролировать огромный поток ливийских беженцев, шантажируя Европу. При этом остается загадкой, почему ООН признала легитимность ПНС Ливии. Ведь, исходя из отчета ООН за 2017 год, связанные с триполитанскими властями структуры находятся под санкциями.

Отступление армии Хафтара из Триполи связывают с прошедшей в начале текущего года встречей между ЛНА и ПНС в Берлине и Москве. Лидер ЛНА повел себя очень самонадеянно и посчитал, что победа уже принадлежит ему. Надеясь на то, что ЛНА уже почти заняли центр Триполи, Хафтар отверг мирные инициативы, предложенные в Москве. Едва ли о таком развитии событий ЛНА договаривалась с ЧВК "Вагнер".

В итоге к концу мая армия Хафтара полностью потеряла контроль над Триполи. И произошло это сразу после того, как русские ушли из ливийской столицы. Не имея никаких доказательств, журналисты ссылаются на стечение обстоятельств. Предполагается, что после неудачных попыток убедить Хафтара пойти на переговоры с ПНС, ЧВК "Вагнер" прекратила сотрудничество с ЛНА. Военные неудачи Ливийской национальной армии связывают со слухами о разногласиях между нанимателями и исполнителями.

К концу весны 2020 года в Сети было опубликовано видео колонны, которую назвали "колонной вагнеровцев". Однако из-за пользовательской съемки низкого качества нельзя утверждать, что это российские добровольцы. Только исходя из логики событий можно предположить, что после ухода ЧВК "Вагнер" из-под Триполи армия Хафтара начала терять свои позиции.