В ближайшее время состоится встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" для переговоров по ситуации на востоке Украины.
Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы продолжим разговор в "нормандском формате" на уровне министров. Уже скоро пройдет очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс", — сообщил глава украинского МИД.
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что прекрасно знает, откуда на республику "дуют ветры".