На Украине анонсировали переговоры в "нормандском формате"

В ближайшее время состоится встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" для переговоров по ситуации на востоке Украины.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.