Тесты на антитела к COVID-19 начали делать в Японии

Японские власти решили подготовиться к будущей вакцинации от коронавируса. В стране начали тестировать местных жителей на наличие антител к COVID-19.

Тесты сделают японцам старше 20 лет. Планируется, что проверят 10 тысяч человек. Результаты анализов покажут, болел ли человек коронавирусом уже или нет. Таким образом планируют подсчитать, сколько вакцин нужно будет сделать, когда ее разработают. Тестирование проводят в Токио, Мияги и Осаке.

Напомним, что в Японии отменили режим чрезвычайной ситуации и начали восстановление экономики. Сегодня в стране начинают работать школы.

Также местные СМИ пишут, что японское правительство рассматривает возможность снять ряд ограничений на въезд в страну для иностранцев. Послабление ждет гостей из Вьетнама, Австралии, Таиланда и Новой Зеландии. Это объясняется тем, что в указанных странах ситуация с коронавирусом стабилизировалась. Официально запрет для иностранцев действует до конца июня.

Из-за коронавируса и принятых ограничительных мер рейтинг премьера Синдзо Абэ упал до минимума. Уровень его поддержки составляет всего 39,4%.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия и Япония готовы к диалогу. Этот вопрос обсудили на прошлой неделе главы МИД двух стран.