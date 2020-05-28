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Источник Правда.Ру

Россия и Япония готовы к диалогу

Мир » Азия » Дальний Восток

Политический диалог между Россией и Японией будет продолжен. Этот вопрос обсудили сегодня главы МИД двух стран.

В телефонных переговорах участвовали Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги.

"Подтверждена обоюдная готовность к продвижению политического диалога на всех уровнях, расширению торгово-инвестиционной кооперации, укреплению договорно-правовой базы. С российской стороны подчеркнута принципиальная важность ускорения работы по формированию мер доверия в сфере безопасности и сближению позиций в международных делах для придания нового качества двусторонним отношениям", — сообщает МИД России.

Ранее Япония заявила, что Курильские острова перешли под ее юрисдикцию. Такое решение страна приняла в одностороннем порядке. По заявлению Мотэги, Япония забрала под свою юрисдикцию острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. По мнению японского внешнеполитического ведомства, подобный вопрос уже решён, и претензии России больше не рассматриваются. В российском МИДе отреагировали на такое решение. Мария Захарова отметила, что решение японского правительства является "прямым противоречием попыткам создания благоприятной атмосферы в отношениях двух стран".

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В Башкирии задержали организаторов игорного бизнеса

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан расследуют уголовное дело по статье об незаконной организации и провидении азартных игр.

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Режим ЧС отменен в Японии

Мир » Азия » Дальний Восток

Режим чрезвычайной ситуации, который действовал полтора месяца из-за эпидемии коронавируса, отменили в Японии. Он сохранялся в некоторых префектурах, но с 25 мая отменен по всей стране.

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Два триллиона долларов защитят японскую экономику

Мир » Азия » Дальний Восток

На возврат к обычной жизни в Японии потратят колоссальную сумму. Правительство выделило 230 триллионов йен. По курсу это примерно 2,15 триллиона долларов.

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Биологи обнаружили у шимпанзе зачатки речи

Наука

Исследователи из Сэнт-Эндрюсского института изучили несколько видеозаписей двух популяций шимпанзе, обитающих в естественной среде, и двух — в зоопарках.

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Китай готов отреагировать на любые санкции

Мир » Азия » Дальний Восток

При любом вмешательстве в дела КНР власти Китая готовы принять ответные меры. Это касается в первую очередь заявлений по поводу Гонконга.

Напомним, что США угрожают Китаю санкциями, если КНР "захватит" Гонконг.

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