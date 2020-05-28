Политический диалог между Россией и Японией будет продолжен. Этот вопрос обсудили сегодня главы МИД двух стран.
В телефонных переговорах участвовали Сергей Лавров и Тосимицу Мотэги.
"Подтверждена обоюдная готовность к продвижению политического диалога на всех уровнях, расширению торгово-инвестиционной кооперации, укреплению договорно-правовой базы. С российской стороны подчеркнута принципиальная важность ускорения работы по формированию мер доверия в сфере безопасности и сближению позиций в международных делах для придания нового качества двусторонним отношениям", — сообщает МИД России.
Ранее Япония заявила, что Курильские острова перешли под ее юрисдикцию. Такое решение страна приняла в одностороннем порядке. По заявлению Мотэги, Япония забрала под свою юрисдикцию острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. По мнению японского внешнеполитического ведомства, подобный вопрос уже решён, и претензии России больше не рассматриваются. В российском МИДе отреагировали на такое решение. Мария Захарова отметила, что решение японского правительства является "прямым противоречием попыткам создания благоприятной атмосферы в отношениях двух стран".
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