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Источник Правда.Ру

Посол РФ был вызван в МИД ФРГ из-за хакерской атаки на бундестаг

Мир

Министерство иностранных дел Германии пригласило российского посла Сергея Нечаева на беседу в связи с хакерской атакой на Бундестаг в 2015 году.

На встрече госсекретарь Мигель Бергер уведомил Нечаева, что федеральный суд выдал ордер на арест Димитрия Бадина, которого подозревают в том, что он,

"как член российской военной разведки ГРУ и член группы APT28, ответственен за хакерскую атаку на немецкий бундестаг весной 2015 года".

Бадин, к слову, помимо этого обвинения еще разыскивается ФБР США, которая подозревает его в "атаке" на предвыборный штаб демократической партии во время кампании в США в 2016 году.

И опять России пригрозили санкциями

По информации Spiegel, ЕС разработал пакет санкций в связи с хакерской атакой на бундестаг, в которой Германия подозревает россиян. В случае, если он будет принят, то

  • могут быть заморожены активы ряда организаций,
  • будет запрещен въезд в ЕС "некоторым россиянам".
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Трамп продемонстрировал серьезность намерений воевать с соцсетями

Мир

Президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий право регуляторам возбуждать дела против соцсетей за контроль контента на их платформах.

Напомним, в среду хозяин Белого дома обвинил Twitter в вмешательстве в выборы, после того как один из постов на странице президента был отмечен значком "фейк".

twitter указ дональд трамп

Флешмоб знаменитых: тему голодающих артистов подхватил Никас Сафронов

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Желание Иосифа Пригожина и Тарзана "хайпануть на теме коронавируса" (а как иначе назвать их недавние пассажи о голодающих "звездах"?) превратилось во флешмоб богатых и знаменитых. 

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США обвинили госбанк Северной Кореи в уклонении от санкций

Мир

Министерство юстиции США обвинило государственный банк Северной Кореи в уклонении от соблюдения законов о санкциях США и предъявило обвинения 28 гражданам Северной Кореи и пяти гражданам Китая за их (санкций) нарушение.

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Поправки в российскую Конституцию на демократичность проверят в ПАСЕ

Политика

27 мая 2020 года состоялось первое после снятия коронавирусных ограничений заседание Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

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МИД ФРГ вызвал посла РФ из-за хакерской атаки на бундестаг

Мир

Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер в ходе встречи с российским послом Сергеем Нечаевыми осудил нападение хакеров на бундестаг.

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