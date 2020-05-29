Министерство иностранных дел Германии пригласило российского посла Сергея Нечаева на беседу в связи с хакерской атакой на Бундестаг в 2015 году.
На встрече госсекретарь Мигель Бергер уведомил Нечаева, что федеральный суд выдал ордер на арест Димитрия Бадина, которого подозревают в том, что он,
"как член российской военной разведки ГРУ и член группы APT28, ответственен за хакерскую атаку на немецкий бундестаг весной 2015 года".
Бадин, к слову, помимо этого обвинения еще разыскивается ФБР США, которая подозревает его в "атаке" на предвыборный штаб демократической партии во время кампании в США в 2016 году.
По информации Spiegel, ЕС разработал пакет санкций в связи с хакерской атакой на бундестаг, в которой Германия подозревает россиян. В случае, если он будет принят, то
Президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий право регуляторам возбуждать дела против соцсетей за контроль контента на их платформах.
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