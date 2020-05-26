Китайские компании, зарегистрированные в США, начали искать листинги в Гонконге и материковой части Китая.
Причина — ухудшение китайско-американских отношений и начавшееся давление на китайский бизнес на территории Штатов.
Об этом сегодня заявила группа финансовых экспертов Поднебесной.
Их прогноз появился после того, как представитель Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая раскритиковал США за "политизацию управления ценными бумагами", поскольку на прошлой неделе Сенат США принял закон, который может ограничить китайские компании от листинга на американских биржах или привлечения денег от американских инвесторов.
"Этот шаг может привести к тому, что зарегистрированные в США китайские компании, включая технологические гиганты, такие как NetEase и Baidu, будут переведены в другие места", — считает Дон Денсин, директор Института финансов и ценных бумаг при Уханьском университете науки и техники.
Во время жесткой посадки в Анадыре (Чукотка) сегодня разбился вертолет Ми-8.
Минобороны подтвердило гибель всего экипажа вертолета.
Катастрофа произошла примерно в 5 утра по МСК. Вертолет выполнял учено-тренировочный полет после сервисного обслуживания в районе аэропорта Угольные Копи. По предварительным данным, машина рухнула с высоты 30 метров. Экипаж погиб. Наиболее вероятная причина крушения - техническая неисправность.
25 мая в Китае зарегистрировано семь новых завозных случаев инфицирования коронавирусом.
Об этом сообщает ИА The People's Daily.
On Monday, the Chinese mainland reported: - No new #COVID19 deaths - 7 new cases, all imported (5 in Inner Mongolia, 1 in Shanghai, 1 in Fujian Province)- 29 new asymptomatic cases- 81 active cases in total, including 7 in critical condition pic.twitter.com/iBoES2fDf9— People's Daily, China (@PDChina) May 26, 2020
Два человека в Нидерландах заразились коронавирусом от норок.
Об этом сообщил Департамент здравоохранения страны, отметив, что это первый подобный случай передачи COVID-19.
"Норки — носители коронавируса — были обнаружены на четырех из 155 ферм в Нидерландах, где этих зверьков разводят "для меха", — говорит министр сельского хозяйства Карола Шутен.
По ее словам, риск такой передачи вируса от животного к человеку был "незначительным".
На трех из четырех зараженных ферм источником инфекции был признан больной человек, в то время как путь коронавируса на четвертую пока еще не выяснен.
Медицинские маски, которые все люди обязаны носить, чтобы защищать себя и окружающих от заражения коронавирусом, стали частью повседневной жизни.
Независимо от того, как лично каждый относится к необходимости следовать правилу, установленному эпидемиологами и санитарными врачами, требование это обязательное. Но есть категория людей, которым маски не просто доставляют неудобство, а реально мешают жить.
Дети в возрасте до двух лет не должны носить маски, потому что они могут затруднить дыхание и увеличить риск удушения.
Об этом заявила группа японских медиков, выпустившая срочное обращение к родителям после снятия в стране карантина по коронавирусу.
"Маски могут затруднять дыхание, потому что у младенцев узкие дыхательные пути. Ношение маски увеличивает нагрузку на их сердца. А еще повышает риск теплового удара для младенцев", — написано на сайте ассоциации педиатров Японии.
Как отмечается в сообщении, в стране
"до настоящего времени было зарегистрировано очень мало серьезных случаев заболевания детей коронавирусом. Большинство из них заразились от членов семьи, почти не было случаев заболевания в школах или детских учреждениях".
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.