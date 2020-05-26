Осужденный на 20 лет за убийство президент идет на третий срок

Народу Суринама предстоит решить: будет ли действующий президент Дези Бутерсе, признанный виновным в убийстве и приговоренный к 20 годам тюремного заключения, продолжать руководить этой южноамериканской страной.

Избиратели будут отдавать свои голоса за членов Национального собрания, которые в свою очередь изберут президента.

Кто такой Дези Бутерсе?

74-летний Дези Бутерсе уже давно влияет на политику в Суринаме.

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Он был фактическим лидером Суринама на протяжении большей части 80-х годов.

За что его осудили?

В декабре 1982 года, солдаты, которыми командовал Бутерсе, окружили, пытали и казнили 15 его политических противников.