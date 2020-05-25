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Источник Правда.Ру

ПНС Ливии распространяет фейки о ЧВК "Вагнер" для отвлечения внимания

Мир

Возглавляемое Файезом Сарраджем Правительство национального согласия Ливии выпустило очередной фейк о присутствии в стране иностранных военных. На этот раз поступает информация о том, что иностранцы в данный момент массово улетают из Ливии.

И это далеко не первый вборс со стороны боевиков ПНС, при помощи которой предпринимаются попытки доказать присутствие в стране иностранцев, в том числе военных из ЧВК "Вагнера". Очевидно, что подобные публикации — лишь способ отвести взгляд от явных преступлений ПНС и его турецких пособников, которые спонсируют т. н. "правительство" оружием, деньгами и даже военными — бывшими сирийскими боевиками.

Однако подобные вбросы не работают из-за банального отсутствия каких-либо доказательств. Международное сообщество, несмотря на этот факт, при этом все равно находится на стороне преступного ПНС Ливии. Хотя на недостоверность информации указывает и то, при каких обстоятельствах она была опубликована: впервые фейки о ЧВК начали появляться после того, как президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили конфликт в Ливии.

Не так давно была запущена вторая волна фейков — в этот раз для дезинформаторов поводом стало выступление официального представителя Ливийской национальной армии Ахмада Мисмари, где он доказал вмешательство турецких сил в дела североафриканского государства. Махинации ПНС стали достоянием общественности, и по известному сценарию они попытались отвести от себя внимание общественности с помощью нового фейка о ЧВК.

Однако и этот вброс ничем не отличается от своих "предшественников": все также в подтверждение нет достоверных сведений.

ливия турция пнс ливии чвк вагнер файез сарадж фейковые новости

Эксперт: Палестина призывает мусульманский мир поддержать ее

Мир » Азия » Ближний Восток

Израиль спровоцировал Палестину на разрыв мирного соглашения. Сейчас отношения двух стран значительно ухудшатся.

Стоит ждать активизации террористических или радикальных сил в палестинском движении. В ответ Израиль, вероятнее всего, введет репрессивные меры. Обострения конфликта не избежать, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

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Швеция поможет пострадавшим от коронавируса странам

Мир

Почти 38 миллионов евро решили выделить шведские власти странам, которые пострадали от коронавируса. Речь идет о развивающихся государствах.

Такое решение приняло правительство Швеции.

швеция помощь коронавирус

МИД Китая: США подталкивают мир к новой холодной войне

Мир

Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи ННК в Пекине обвинил представителей отдельных политических сил США в том, что они добиваются того, чтобы некоторые страны начали холодную войну, сообщает Bloomberg.

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Украине потребовалась помощь в борьбе с коронавирусом

Мир

Украина самостоятельно не справляется с коронавирусом, поэтому запросила помощи у Израиля.

Этот вопрос президент Украины Владимир Зеленский сегодня обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Эксперт оценил изменение пенсионного возраста для надбавки

Общество

Снизить пенсионный возраст для получения надбавки предложила ЛДПР. Сейчас она полагается россиянам старше 80 лет, а депутаты предлагают снизить возраст до 75 лет.

лдпр госдума доплата пенсионер законопроект никита масленников
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Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко

Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.

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