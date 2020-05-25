ПНС Ливии распространяет фейки о ЧВК "Вагнер" для отвлечения внимания

Возглавляемое Файезом Сарраджем Правительство национального согласия Ливии выпустило очередной фейк о присутствии в стране иностранных военных. На этот раз поступает информация о том, что иностранцы в данный момент массово улетают из Ливии.

И это далеко не первый вборс со стороны боевиков ПНС, при помощи которой предпринимаются попытки доказать присутствие в стране иностранцев, в том числе военных из ЧВК "Вагнера". Очевидно, что подобные публикации — лишь способ отвести взгляд от явных преступлений ПНС и его турецких пособников, которые спонсируют т. н. "правительство" оружием, деньгами и даже военными — бывшими сирийскими боевиками.

Однако подобные вбросы не работают из-за банального отсутствия каких-либо доказательств. Международное сообщество, несмотря на этот факт, при этом все равно находится на стороне преступного ПНС Ливии. Хотя на недостоверность информации указывает и то, при каких обстоятельствах она была опубликована: впервые фейки о ЧВК начали появляться после того, как президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили конфликт в Ливии.

Не так давно была запущена вторая волна фейков — в этот раз для дезинформаторов поводом стало выступление официального представителя Ливийской национальной армии Ахмада Мисмари, где он доказал вмешательство турецких сил в дела североафриканского государства. Махинации ПНС стали достоянием общественности, и по известному сценарию они попытались отвести от себя внимание общественности с помощью нового фейка о ЧВК.

Однако и этот вброс ничем не отличается от своих "предшественников": все также в подтверждение нет достоверных сведений.