Помощник Трампа пошел в атаку: "Китай устроил миру второй Чернобыль"

Белый дом оперативно отреагировал на слова главы китайского МИД, сказанные в ходе воскресной пресс-конференции, что "ложь Вашингтона" "подталкивает две страны к краю новой холодной войны".

В тот же день в атаку пошел Роберт О'Брайен, советник президента Трампа по национальной безопасности. Он успел стать участникам сразу двух политических ток - шоу, где обвинил Китай в укрывательстве информации, которое "войдет в историю наравне с Чернобылем".

"Ложная информация, которую мы получали от Пекина и - с его подачи - от ВОЗ оплачена многими тысячами людей в Америке и во всем мире", - гневно обличает О'Брайен.

Выступая в эфире CBS The Nation, он заявил, что Пекин знал о надвигающемся кризисе еще в ноябре, но предпочел сохранить его в тайне.

"Мы не знаем, кто в китайском правительстве сделал это, но это не имеет значения, было ли это местное китайское правительство или коммунистическая партия Китая", - сказал советник Трампа. "Послушайте, это был вирус, который был выпущен Китаем. Там было прикрытие, что когда-нибудь они собираются сделать шоу HBO, как они сделали с Чернобылем", - добавил он, уподобляя пандемию ядерной катастрофе 1986 года в Украине, которую советские власти первоначально пытались скрыть.

В самих Штатах речи О'Брайена посчитали неудачной манипуляцией

По мнению журналистов The Guardian, "эти заявления - попытка отвлечь внимание от числа погибших Covid-19 в США, которое быстро приближается к 100 000".