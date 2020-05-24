Китайские СМИ сообщают о том, что для разгона нескольких тысяч участников акции протеста пришлось использовать слезоточивый газ.

Полиция Гонконга разогнала протестующих против рассмотрения законопроекта о национальной безопасности.

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