Граждане России, которые "застряли" в Азербайджане, надеются попасть в Дагестан. А в Дагестане осталось много азербайджанцев, которые хотят вернуться на родину.
Сценарий, как сделать обмен безопасным, озвучил глава Дагестана Владимир Васильев.
"У нас с Азербайджаном сейчас сложились такие отношения, когда с их стороны граждане Российской Федерации с нашими паспортами просятся к нам и приходят. Со стороны России — в Азербайджан. Было бы хорошо, если бы нам удалось синхронизировать и скоординировать наши действия. К примеру, это обсуждаемые цифры, 450 граждан, допустим, переходят с одной стороны границы на другую и через 15 дней, чтобы люди не собирались, переходит такая же группа граждан", — предложил Васильев на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Всем, кто пересечет границу, предстоит 15 дней провести на карантине, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Дагестане сложилась критическая ситуация с коронавирусом. От заболевания скончалось большое количество людей, которые не обращались за медицинской помощью. Владимир Путин поручил Минздраву разработать отдельный план по борьбе с COVID-19 в отдельном регионе.
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