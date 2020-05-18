Президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения разработать особый план по борьбе с коронавирусом нового типа в Республике Дагестан.
"Поручаю Минздраву организовать координацию работы совместно с другими федеральными ведомствами, региональными властями, подготовить и реализовать детальный план, перечень шагов по преодолению сложившейся в регионе трудной ситуации, по оказанию дополнительной помощи систем здравоохранения Дагестана, включая тест-системы, лекарства, оборудование, кадры", — заявил глава государства во время совещания с властями региона.
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