Донецк и Луганск могут вернуться в состав Украины, если к власти в стране придут "нормальные политики", которые будут руководствоваться интересами граждан страны, а не западных чиновников.
Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
По его словам, у украинского народа была надежда на новоизбранного президента Владимира Зеленского, однако он стал "вторым Порошенко".
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