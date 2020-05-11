Названо условие для возвращения Донецка и Луганска в состав Украины

Донецк и Луганск могут вернуться в состав Украины, если к власти в стране придут "нормальные политики", которые будут руководствоваться интересами граждан страны, а не западных чиновников.

Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его словам, у украинского народа была надежда на новоизбранного президента Владимира Зеленского, однако он стал "вторым Порошенко".