Память погибших во Второй мировой войне почтили в Лондоне

Жители британской столицы почтили память миллионов людей, павших во Второй мировой войне. Возложение цветов состоялось у Имперского военного музея мемориалу советским военнослужащим и гражданским лицам, который был установлен в 1999 году.

Обычно памятное мероприятие собирает около тысячи человек, однако в этом году список присутствующих был ограничен из-за распространения коронавируса нового типа.

Цветы к мемориалу возложили посол РФ Андрей Келин и послы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.