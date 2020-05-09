Жители британской столицы почтили память миллионов людей, павших во Второй мировой войне. Возложение цветов состоялось у Имперского военного музея мемориалу советским военнослужащим и гражданским лицам, который был установлен в 1999 году.
Обычно памятное мероприятие собирает около тысячи человек, однако в этом году список присутствующих был ограничен из-за распространения коронавируса нового типа.
Цветы к мемориалу возложили посол РФ Андрей Келин и послы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Утром 7 мая задержали красноярского предпринимателя Анатолия Быкова. В очередной раз — и каждый раз о проблемах бизнесмена сообщает пресса всей страны.