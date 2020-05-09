Офис главы Украины рассказал о том, что президент Владимир Зеленский почтил память погибших во время Второй Мировой войны и возложил цветы к Вечному огню.
"Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы к Вечному огню, в столичном парке Вечной Славы", — сообщила пресс-служба в Telegram правительства.
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