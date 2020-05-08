Свыше 1,7 тысячи человек стали новыми коронавирусными больными в Пакистане. Об этом сообщает правительство страны.
С начала эпидемии в Пакистане зарегистрировано 25 837 случаев заражения коронавирусом. Вирус унес жизни 594 местных жителей, 7 530 человек смогли побороть заболевание. Наиболее сложная ситуация в штате Пенджаб, провинциях Синд, Хайбер-Пахтунхва, Белуджистан.
С 9 мая в стране снимают большую часть ограничительных мер. Об этом объявил премьер-министр Пакистана Имран Хан. В субботу планируется запустить все строительные отрасли и всё, что с ними связано: производственные цеха, заводы и рынки. Ограничения сохранятся в авиа- и железнодорожных перевозках, которые пока не будут работать. Говоря о снятии ограничений, премьер пояснил, что "мы не можем продолжать этот режим".
С этим согласен и профессор МГУ, профессор Дипломатической академии МИД РФ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов. По его мнению, именно развивающиеся страны, в числе которых и Пакистан, больше всего пострадали от кризиса, вызванного коронавирусом.
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