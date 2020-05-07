Власти Пакистана отменили ограничительные меры в стране

Режим самоизоляции снят в Пакистане. Такое решение приняли власти страны.Свободное перемещение по Пакистану разрешено с 9 мая.

"Мы решили сделать это поэтапно, потому что многие люди сталкиваются со множеством трудностей, и мы не можем продолжать этот режим. Мы являемся развивающейся страной, и мы не можем позволить себе держать страну закрытой надолго. Наш экспорт упал. У нас уже были ограниченные средства, и мы потратили их на благосостояние людей. Мы не можем помочь всем, кто пострадал от блокировки", — заявил премьер-министр Имран Хан.

Риски распространения коронавируса все еще остаются

Поэтому местным жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности. Сейчас в Пакистане зарегистрировано более 24 тысяч случаев заражения COVID-19. Жизни 564 пациентов унесла болезнь, 6,4 тысячи человек смогли поправиться.

После отмены ограничений разрешено будет работать алюминиевым и сталелитейным заводам, всем отраслям, связанным со строительством. Откроются рынки, которым разрешено работать по будням до 17 часов.

Часть ограничений сохранится. Так, железнодорожное сообщение по-прежнему будет остановлено, авиаперевозки тоже будут под запретом.

Ранее "Правда.Ру" писала, что развивающиеся страны пострадают от кризиса больше других. Именно поэтому таким странам, как Пакистан нужно как можно скорее начинать восстанавливать экономику.