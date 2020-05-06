Новый объект, строящийся рядом с Международным аэропортом Пхеньяна, почти наверняка связан с расширяющейся программой баллистических ракет Северной Кореи.
Таков вывод вашингтонского аналитического центра.
Как говорится в отчетном документе CSIS, объект находится в стадии строительства с 2016 года и включает в себя ряд примечательных особенностей:
"Взятые в целом эти характеристики предполагают, что данный объект (условное название — "Центр поддержки баллистических ракет Sil-li"), вероятно, предназначен для поддержки операций по баллистическим ракетам”, — говорится в докладе (цитата Reuters).
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