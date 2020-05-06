Американцы нашли в Пхеньяне новый объект ракетной программы

Новый объект, строящийся рядом с Международным аэропортом Пхеньяна, почти наверняка связан с расширяющейся программой баллистических ракет Северной Кореи.

Таков вывод вашингтонского аналитического центра.

Как говорится в отчетном документе CSIS, объект находится в стадии строительства с 2016 года и включает в себя ряд примечательных особенностей:

необычно большой крытый железнодорожный терминал;

здания, которые связаны проездным доступом;

он находится относительно близко к заводам по производству компонентов баллистических ракет в районе Пхеньяна.