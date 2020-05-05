Почти четыре тысячи новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Индии

Еще 195 человек скончались от коронавируса в Индии. Статистика приводится за минувшие сутки.

Всего на сегодняшний день в стране жертвами опасной болезни стали 1 568 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии.

В стране зарегистрировано 46 433 случая заражения COVID-19. Из них за последние 24 часа — 3900.

На лечении остаются 32 138 пациентов. Полностью поправились 12 726 человек, из них за последние сутки — 2094.

Наиболее сложная обстановка сложилась в штате Махараштра. В регионе, который находится в самом центре страны, выявлен 14 541 случай заболевания коронавирусом. В штате Гуджарат, что на западе Индии, 5 804 случая инфицирования. В Дели 4 898 человек получили положительные тесты на COVID-19.

В стране действует режим жесткой изоляции. Он продлен до 17 мая. В каждом регионе есть "зеленые", "оранжевые" и "красные" зоны — в зависимости от количества зараженных. В "зеленых" зонах работают такси и общественный транспорт, открыты парикмахерские.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Индии за апрель не продано ни одного автомобиля. Эта сфера приносит бюджету страны в год около 280 миллиардов рупий.