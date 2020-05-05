Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Антивирусный подход Лукашенко
Источник Правда.Ру

Почти четыре тысячи новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Индии

Мир » Азия » Южная Азия

Еще 195 человек скончались от коронавируса в Индии. Статистика приводится за минувшие сутки.

Всего на сегодняшний день в стране жертвами опасной болезни стали 1 568 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии.

В стране зарегистрировано 46 433 случая заражения COVID-19. Из них за последние 24 часа — 3900.

На лечении остаются 32 138 пациентов. Полностью поправились 12 726 человек, из них за последние сутки — 2094. 

Наиболее сложная обстановка сложилась в штате Махараштра. В регионе, который находится в самом центре страны, выявлен 14 541 случай заболевания коронавирусом. В штате Гуджарат, что на западе Индии, 5 804 случая инфицирования. В Дели 4 898 человек получили положительные тесты на COVID-19.

В стране действует режим жесткой изоляции. Он продлен до 17 мая. В каждом регионе есть "зеленые", "оранжевые" и "красные" зоны — в зависимости от количества зараженных. В "зеленых" зонах работают такси и общественный транспорт, открыты парикмахерские.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Индии за апрель не продано ни одного автомобиля. Эта сфера приносит бюджету страны в год около 280 миллиардов рупий.

Темы индия коронавирус
Новости Все >
Ученые предлагают переименовать коронавирус
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось локализовать все пожары
В Ростове-на-Дону скончалась одиннадцатая пациентка с коронавирусом
Илон Маск стал отцом в шестой раз
Почти шесть тысяч человек в Москве заболели коронавирусом за сутки
Ягудин отреагировал на скандал вокруг семьи Плющенко
В больнице Коммунарки скончался член президиума РАН
Глава Калужской области рассказал о лечении детей с COVID-19
Появились новые подробности о здоровье Мишустина
Названы регионы с самым большим приростом коронавирусных больных
Последние материалы
Почти четыре тысячи новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Индии
Пассажирский самолет экстренно сел в Шереметьеве из-за отказа двигателя
Яна Рудковская вновь прокомментировала слухи о болезни сына
Криштиану Роналду вернулся в Италию
На 366 человек больше стали болеть коронавирусом на Украине
Москвичи стали медленнее идти на поправку при коронавирусе
Геям ничто не мешает быть донорами крови и плазмы
Почти 600 самолетов и вертолетов примут участие в парадах 9 мая
Сладкая жизнь: чем опасен сахар
Дзюбу сравнили с Дадо Пршо и "отправили" в "Рейнджерс"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую

Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.

Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Новости Белоруссии
Лукашенко нарывается на "коронамайдан"
Василий Амирджанов В юбилейный год россияне украсят маски Победы Василий Амирджанов Любовь Степушова Операция "Гедеон" по захвату Мадуро закончилась провалом Любовь Степушова Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось локализовать все пожары
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Названы ограничения, которые останутся в стране после отмены карантина
США заплатили Тимошенко более 5 млн долларов за три года тюрьмы
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Преподавателя краснодарского вуза задержали при получении взятки
Андрей Фурсов: "самоизол﻿яция" — насмешка над здравым смыслом
США заплатили Тимошенко более 5 млн долларов за три года тюрьмы
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Никулин: Китай выбрал неверную линию защиты по коронавирусу
Дефолт Украины предопределен целым набором исторических обстоятельств
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Что и как есть и пить, находясь в самоизоляции
Лечение и оздоровление в Венгрии: лучшие купальни Будапешта
Экстремальный туризм. Правила выживания
Дефолт Украины предопределен целым набором исторических обстоятельств
В годовщину трагедии в Шереметьево пилот рассказал свою версию событий
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ