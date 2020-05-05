Еще 195 человек скончались от коронавируса в Индии. Статистика приводится за минувшие сутки.
Всего на сегодняшний день в стране жертвами опасной болезни стали 1 568 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии.
В стране зарегистрировано 46 433 случая заражения COVID-19. Из них за последние 24 часа — 3900.
На лечении остаются 32 138 пациентов. Полностью поправились 12 726 человек, из них за последние сутки — 2094.
Наиболее сложная обстановка сложилась в штате Махараштра. В регионе, который находится в самом центре страны, выявлен 14 541 случай заболевания коронавирусом. В штате Гуджарат, что на западе Индии, 5 804 случая инфицирования. В Дели 4 898 человек получили положительные тесты на COVID-19.
В стране действует режим жесткой изоляции. Он продлен до 17 мая. В каждом регионе есть "зеленые", "оранжевые" и "красные" зоны — в зависимости от количества зараженных. В "зеленых" зонах работают такси и общественный транспорт, открыты парикмахерские.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Индии за апрель не продано ни одного автомобиля. Эта сфера приносит бюджету страны в год около 280 миллиардов рупий.
Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.