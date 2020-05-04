Ослабление карантина в ряде стран дало всплеск заражений

После того как некоторые страны стали понемногу ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса, и миллионы людей смогли, наконец, выйти на прогулку, некоторые из самых густонаселенных стран мира стали сообщать о регистрации новых пиков заражений.

Где "скакнули" показатели:

Уступающая только Китаю по численности населения Индия сообщила о более чем 2600 новых случаях инфицирования.

сообщила о более чем 2600 новых случаях инфицирования. В России - нет послаблений, но на улице прекрасная погода: число новых случаев заболевания впервые превысило 10 тысяч.

- нет послаблений, но на улице прекрасная погода: число новых случаев заболевания впервые превысило 10 тысяч. Подтвержденное общее число погибших в Великобритании поднялось почти до уровня Италии.

поднялось почти до уровня Италии. В Соединенных Штатах по-прежнему наблюдаются десятки тысяч новых случаев инфицирования каждый день, причем в субботу сообщалось о более чем 1400 дополнительных смертях.

Что происходит

Эксперты в области здравоохранения предупреждали о потенциальной второй волне инфекции, как только блокировки будут ослаблены.

Но давление на правительства со стороны населения и требования возобновить работу предприятий, которое погрузило мировую экономику в самый глубокий спад с 1930-х годов и уничтожило миллионы рабочих мест, оказалось сильнее доводов ученых.

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