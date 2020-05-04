После того как некоторые страны стали понемногу ослаблять ограничения, введенные из-за коронавируса, и миллионы людей смогли, наконец, выйти на прогулку, некоторые из самых густонаселенных стран мира стали сообщать о регистрации новых пиков заражений.
Эксперты в области здравоохранения предупреждали о потенциальной второй волне инфекции, как только блокировки будут ослаблены.
Но давление на правительства со стороны населения и требования возобновить работу предприятий, которое погрузило мировую экономику в самый глубокий спад с 1930-х годов и уничтожило миллионы рабочих мест, оказалось сильнее доводов ученых.
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Минпросвещения направило в регионы рекомендации по срокам завершения 2019/20 учебного года.