Жив, цел, здоров: опубликовано видео с Ким Чен Ыном

Утром 2 мая стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын всё-таки появился на публике после 20-дневного затишья. Мировые СМИ успели растиражировать слухи о том, что лидер КНДР скончался, а власть в стране перешла к его сестре.

Позже в этот же день Центральное телевидение КНДР опубликовало видео, на котором Ким Чен Ын лично открывает Сунчхонский завод удобрений.

Далее он осмотрел завод вместе со своими приближенными. Примечательно, что ни на нем, ни на сопровождающих его чиновниках нет медицинских масок.