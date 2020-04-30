Портал Bangkok Post сообщил о российском туристе, который "застрял" в Таиланде и поселился у монахов.
Сообщается, что после прекращения авиасообщений российский студент Иван (его фамилия не называется) поселился в храме Ват Май Паттарарам в провинции Сураттхани.
До 26 марта он отдыхал на Самуи, после чего у Ивана закончились деньги и возвращение на родину стало невозможным. По словам настоятеля храма, Иван попросился у них пожить, помогая с уборкой и приготовлением еды.
Правительство Таиланда разрешает иностранцам с неиммиграционными визами находиться в стране без их продления до конца июля.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.